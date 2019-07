Gert Kams: ennegi juhtunud, et kodus võidad 2:0, kuid võõrsil pead hakkama Barcelonaga mängima 

"Mäng oli mõlemalt poolt kompav ja pigem ettevaatlik. Selles mõttes meeskonnale kiidusõnad, kuna nii pikalt nii keskendunult ja kohati igavalt mängida on raske," tunnustas Flora peatreener Jürgen Henn pärast kohtumist oma hoolealuseid.

Jürgen Henn. Foto: Robin Roots

Flora esimeseks sangariks tõusis esimest korda pärast eelmise aasta 10. novembrit platsil käinud Mark Anders Lepik, kes avas kohtumise 75. minutil, kaks minutit pärast väljakule pääsemist, oma esimese puutega skoori.

Henn sõnas pärast mängu, et pool aastat vigastustega kimpus olnud Lepiku puhul oli teada, et pikemalt teda veel kasutada ei saa. "Tema ongi praegu maksimum 15 minutit sees. Varem ei saanud teda platsile tuua, aga oli näha, et rünnakule (algkoosseisus alustas Erik Sorga - K.J.) oli vaja teravast," sõnas juhendaja.

Miks Sorgal täna asjad ei õnnestunud? "Vastane oli lihtsalt hea," vastas Henn. "Kui kohati võis tunduda, et platsil on ruumi, siis tegelikult on vastased head ning temale ruumi ei antud. Ta töötas kõvasti ning võib-olla jäi viimases kolmandikus veidi toetusest puudu."

Hoolimata kaheväravalisest võidust ei leia peatreener, et edasipääseja selge oleks: "Arvan, et Serbias tuleb täiesti teine mäng. Siit mängust on kaasa võtta ainult hea tuju, sest seal on kõik teistsugune. Alustades tempost ning lõpetades faktiga, et vastane on kodus kindlasti enesekindlam."