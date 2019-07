Flora sangariks tõusnud Lepik: olen jalgpallist puudust tundnud 

Enne neljapäeva viimati 10. novembril väljakul käinud ründajal on selja taha jäänud kahetiste emotsioonidega aasta. Mullu samal ajal oli ta just taastumas põlvevigastusest ning murdmas Flora põhikoosseisu.

"Seal polnud midagi isiklikku. Kõik oli finantsiline, nad lihtsalt leidsid, et ei saa uut hooaega silmas pidades riskida," sõnab ta. "Eks see oli raske. Just seetõttu, et tervis vedas alt. Oleks öeldud, et ma pole piisavalt hea ega sobi veel sinna tasemele ning on vaja Eestisse tagasi minna ja areneda. Siis olnuks hõlpsam."