VIDEO | Ott Tänak: oleme kindlasti võimelised MM-tiitli võitma, tarvis on vaid natuke lisatööd 

"Hooaja algus on olnud väga paljulubav. Oleme pidevalt kõrges mängus ja igal rallil võidu eest võidelnud," alustas Tänak. "Siiani on kõige olulisem olnud Rootsi ralli võit, sest minu mentor Markko Märtin tahtis seal alati võita."

"Oleme Toyotaga näidanud väga tugevaid esitusi, lihtsalt vastupidavus on mõnikord alt vedanud," jätkas Tänak. "Aga see on selline sport, kus tehnilisi viperusi tuleb. Oleme tänavu kindlasti võimelised MM-tiitlit võitma, lihtsalt nüüd on tarvis natuke lisatööd, et see ära teha."