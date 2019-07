Tennisestaari suured tissid võeti taas ette: „Need segasid mind ka igapäevaelus.“ 

Juba kümme aastat tagasi, 17aastasena, lasi rumeenlanna enda lopsakaid rindu (34DD) väikemaks teha (34C-le), sest need segasid mängimist. Tagantjärgi võib öelda, et otsus oli õige, sest Halep on võitnud suuri turniire ning hoidis üsna pikalt ka maailma esireketi kohta.