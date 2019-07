Täna võistlustulle naasev Magnus Kirt: olen valmis konkurentsi pakkuma 

Ainsa Eesti sportlasena on stardis odaviskaja Magnus Kirt, kelle nimel on praegu maailma hooaja tippmark (90.61). Teisipäevase võistluse Luzernis jättis ta pisivigastuse tõttu vahele.

Oma võimalikust tulemustest ei soovi odamees rääkida: „Olen alati öelnud, et ma ei räägi kunagi meetritest. Ennustamine on tänamatu ja seda pole pigem vaja. Lähen sooritama tehniliselt häid katseid.“

Juulis on Kirdil lisaks Monaco etapile plaanis veel üks võistlus Soomes, aga ta võtab ühe päeva korraga ja plaanib juulis rohkem rõhku panna trennidele. Septembri lõpus Dohas peetavat MMi silmas pidades sõnas odaviskaja, et tähtis on püsida terve ning kinni pidada treeningplaanidest.