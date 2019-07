Kergejõustik Andrus Värnik: raamat ei tule kindlasti vilets! Kõik leheküljed on alles, ühtegi pole vahelt ära tõmmatud Kaarel Täll, Tartu , 12. juuli 2019, 20:00 Jaga: M

Foto: Robin Roots

Eestimaa suvemängudel osalev odaviske maailmameister Andrus Värnik tõestas avapäeval, et on heas füüsilises vormis. Reedel läbis ta 100 meetrit ajaga 13,00, laupäeval paneb 41aastane mees end proovile kuulitõukes ja odaviskes. Lisaks kinnitas Värnik, et ühel päeval näeb ilmavalgust ka tema elust rääkiv raamat.