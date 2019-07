Jäähoki Eesti hokitähe elu räpparina: „Ma teen ainult hitte. Ma ei tee p**ka.“ Karl Juhkami , täna, 21:30 Jaga: M

GALERII

HÄISSÄ! „Olen ma soomlane või eestlane? Mis ma olen? Ma olen kõik. Olen maailmankansalainen (maailmakodanik)“, esitas Siim Liivik alias Märkä-Simo endale ise intervjuu käigus küsimuse. Foto: Instagram | markasimo

„Mida sa hiilid, arvad, et tunned Siimu? Ütle oma naisele, et siin kandis on alati take it or Liivik“*. Just neid ridu peab Paide lähedal Tarbjal sündinud hokimees Siim Liivik (31) oma räpikarjääri parimateks. Aga neid vuristab ta mikrofoni juba Märkä-Simona.