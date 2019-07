GALERII | Miks naasis Markko Märtin rallirajale? „Asi on lihtne. Istusin kodus ja vaatasin telekat, kui tuli mõte, et tahaks osaleda.“

Raekoja platsil astus publiku ette ka Markko Märtin. Miks tema üldse osaleb, uuris Williams? „Asi on lihtne. Istusin veebruaris või märtsis kodus ja vaatasin telekat, kui tuli mõte, et tahaks osaleda. Esialgu arvasin, et see oli hea mõte, aga täna enam nii ei tundugi. Teistel poistel polnud siis veel juhilube, kui mina rallikarjääri lõpetasin,“ arutles 43aastane Märtin.

Ta lisas, et tegemist on koduralliga, mis on tema jaoks väga eriline. „Vanasti käisin neid samu teid mööda kooli,“ oli Märtin nostaligiline. Kas Lõuna-Eesti teedes on midagi erilist, mis taas starti tõi? „Ülejäänud Eesti teed on kehvad, siin on head teed,“ kõlas konkreetne vastus.