Kvalifikatsiooni võitnud Vips: tegin paaril korral peaaegu avarii 

Hooaja esimene kvalifikatsioonivõit pakkus siiski kõvasti rõõmu. „Ausalt, see on imeline, sest hooaja esimeses pooles on meil just kvalifikatsioonides väikseid probleeme olnud. Arvan, et muutume iga nädalavahetusega vaikselt paremaks,“ arutles Vips.