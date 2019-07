SUPER! Johannes Erm võitis võimsa rekordiga EMilt hõbeda

Veidi enam kui 8500 punkti suunas liikuv Erm on võistluse kindel liider – nelja alaga on tal koos 3575 silma (rekordigraafikuga võrreldes +168). Muide, praeguse seisuga on meie mees võtnud suuna ka U23 EMi rekordi poole, mida hoiab 8492 punktiga valgevenelane Andrei Krautšanka.

400 m jooks: Staadioniringi läksid jooksma 16 sportlast. Ermi isiklik rekord 47,40 oli konkurentidega võrreldes fantastiline, keegi teine polnud kunagi alla 48 sekundi jooksnud.

Erm läbis U23 EMil 400 meetrit 47,41ga ehk ei kaotanud rekordiseeriaga võrreldes ühtegi punkti. Seega edestab ta pärast avapäeva tippmargigraafikut 168 silmaga, viis ala on talle kokku toonud 4513 punkti.

Eestlasele järgnevad sakslased Manuel Eitel (4263 punkti) ja Kaul (4208). Homne võistluspäev algab Eesti aja järgi kell 10.30 110 m tõkkejooksuga.

Teine võistluspäev:

110 m tõkkejooks: Erm alustas teist päeva hästi, saades tõkkesprindis ajaga 14,33 alavõidu. Isikliku rekordi püstitamisel oli ta ühe sajandiku võrra kiirem. Tema põhirivaal, sakslane Niklas Kaul läbis distantsi 14,83ga. Kuue ala järel on Erm kindel liider. Ta on kogunud 5445 punkti. Teisel kohal on sakslane Manuel Eitel 5176 ja kolmandal Kaul 5078 punktiga.

Kettaheide: Kettaheites jätkus Ermi ilus seeria, ta sai kirja 43.24. Isikliku rekordi püstitamisel oli tema tulemus 44.42. Alavõidu napsas sakslane Jan Ruhrmann, kes heitis 48.97. Seitsme ala järel juhib Erm 6176 punktiga. Teine on sakslane Niklas Kaul 5893 ja kolmas tema kaasmaalane Manuel Eitel 5868 punktiga.