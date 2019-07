VAU! Johannes Erm liigub võimsa tippmargi, meistritiitli ja EM-rekordi suunas

100 m: Erm alustas päeva hästi, läbides staadionisirge 10,73ga, mis on kiirem, kui isiklikku rekordit püstitades. Ta edestab rekordigraafikut nüüd 34 punktiga. Esimese ala järel hoiab eestlane 922 punktiga kolmandat kohta.

Kahe ala järel on Erm 1975 punktiga kindel liider. Järgnevad sakslane Manuel Eitel ja šveitslane Finley Gaio, kel mõlemal kontol 1839 punkti.

Kuulitõuge: Erm tõukab 14.66 ja teenib 769 punkti. Seda on vaid kolme sentimeetri võrra vähem kui rekordseerias. Mis ühtlasi tähendab, et eestlane liigub endiselt umbes 8450 punkti graafikus.

Kõrgushüpe : 21aastane Georgia ülikoolis tudeeriv eestlane valis algkõrguseks 1.85. Erm alustas hästi ja ületas ühe lati teise järel, ehkki sekka tuli ka mõni ebaõnnestumine. Lõpuks sai ta kolmandal katsel kirja 2.03, mida on kaheksa sentimeetri ja 73 punkti võrra rohkem kui isikliku rekordi seerias. Samuti tähistab see Ermi tippmarki kõrgushüppes. Ta proovis alistada ka 2.06, kuid ebaõnnestus kahel korral ja loobus viimasest katsest.

Suurepärane tulemus oli seda tähtsam, et tema suurim konkurent Niklas Kaul ületas samuti 2.03. Oma kümnevõistluse tippmarki püstitades sai sakslane kirja 1.97.

Veidi enam kui 8500 punkti suunas liikuv Erm on võistluse kindel liider – nelja alaga on tal koos 3575 silma (rekordigraafikuga võrreldes +168). Muide, praeguse seisuga on meie mees võtnud suuna ka U23 EMi rekordi poole, mida hoiab 8492 punktiga valgevenelane Andrei Krautšanka.