GALERII | Tänak kiire alguse järel: kõik toimib ja enesekindlus on olemas 

Teepuhastamine peaks teoreetiliselt just Tänaku kahjuks töötama, kuid nüüd oli ta kindlalt teistest üle. Millest see tuleb? „Raske öelda, aga Toyota on kiiretel teedel alati hea olenud. Need teed sobivad meile. Samas ei saa öelda, et need oleks Soome omadele liiga sarnased, sest siin on pehmemad teed, kus on lihtsam mehaanilist pidamist leida,“ arutles Tänak Õhtulehe palvel.