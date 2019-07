Markko Märtin: auto juures pole midagi sättida, ennast tuleb sättida 

Kas Märtin ise on algusega rahul? „On, nagu on, pole hästi ega halvasti,“ ütles ta. „Keeruline oli. Esimesel kiiruskatsel oli kõvasti actionit, käisime põllu peal ja ristmikud olid väga keerulised. Lihtne ei ole, aga teine katse oli paiguti okei. Aga ka siis tuli mingi uus ja kitsas osa, kus rütm täiesti ära kadus. Auto juures pole midagi sättida, ennast tuleb sättida.“

Tänane rallipäev algas juba varahommikul ja kestab õhtuni. Kuidas füüsiline vorm vastu peab? „Loodan, et kolmapäevase testimise väsimus hakkab vaikselt üle minema. Täna on enesetunne parem kui eile. Siin on õnneks pikad pausid ja palju kilomeetreid ei tule. Pole hullu.“