Gross vs. Märtin, kes jääb peale? „Lõpuks on tegemist ikkagi Markko Märtiniga, tasub reaalsuse piiridesse jääda.“ 

Teiseks läbimiseks olid kiiruskatsetele oma jälje jätnud veoautod. Ka Ott Tänak mainis WRC otseülekandes, et harjumatu on sõita, kui nii laiad jäljed teel ees seisavad. Gross ei osanud kommenteerida, kas veo- ja ralliautod peaks Rally Estonial koos eksisteerima. „Selle kohta pole mul midagi öelda. Alati, kui on palju autosid, lähevad teed käest ära.“

Eelmisel nädalal toimusid Grossi pulmad. Kas sõrmuses sõrmega on keerulisem rooli keerata? „Ma ise arvan, et rallisõitu see ei mõjuta, aga võimalik, et alateadlikult võib ehk rahulikumaks muuta. Praegust tempot vaadates pole mõju siiski tunda.“