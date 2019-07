Võidulainel surfav Jüri Vips loorberitel ei puhka: mul on arenguruumi küll 

"Arvan, et tagarehvid valmistasid mulle terve sõidu jooksul rohkem peavalu kui Daruvalale ja Armstrongile. Kurvides oli väga raske," ütles Vips. "Olen väga õnnelik nii enda kui ka mu meeskonna Hitechi arengu üle. Meil on kindel suund, kuidas Prema sõitjatele lähemale jõuda."

Sõidu lõpupoole tuli rajale turvaauto, mis rahustas võitlust esikoha nimele. "Arvan, et turvaauto päästis mind veidi, kuna sain oma tagarehvid, mis olid Prema omadest oluliselt kuumemad, maha jahutada. Pärast turvaautot suutsin viimaste ringidega väikese vahe sisse sõita, arvan, et Jehan ei saanudki pärast seda mind enam rünnata," rääkis Vips.

Eestlane tunnistas, et pärast hooaja esimesi sõite polnud lootused F3-tiitli eest võidelda üleliia suured. Ent pärast eelmisel nädalavahetusel Austrias sõidetud etappi, kus Vips noppis ühe võidu, on väljavaated oluliselt positiivsemad.

Kuigi Red Bulli noortesüsteemi kuuluv nooruk tõusis täna poodiumi kõrgeimale astmele, ei kavatse ta loorberitele puhkama jääda. "Arenguruumi on endiselt. Kiirus polnud nii hea, kui oleksin tahtnud. Teises sõidus saab olema väga tähtis tõusta võimalikult kõrgele ja hankida Daruvala ning Armstrongi vastu võimalikult palju punkte, et üldseisus neile lähemale jõuda. See on mu eesmärk."