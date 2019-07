Markko Märtini jõud ja tahtmine hakkasid otsa saama 

Märtin ei konkureeri kõrgetele kohtadele, kuid see on ka igati arusaadav. Rally Estonia teed võivad Tartust pärit roolikeerajale küll tuttavad olla, kuid uue generatsiooni Ford Fiesta WRCga sõidab ta võistlusolukorras esimest korda.

Pärast tänast viimast pikka katset tõdes Märtin, et päev võiks juba läbi saada. "Jõud ja tahtmine hakkavad otsa saama." Pärast Elva linnatänavatel sõidetud publikukatset lisas ta: "Mul on hea meel, et tänane päev läbi on. Aga tore oli ka."