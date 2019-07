EMil kullakursil liikuv Johannes Erm: kõrgushüpe tegi kõige rohkem rõõmu 

Erm jäi enim rahule kõrgushüppega. "Mõni vigastus on siin seganud, aga Jamnes (koondise füsioterapeut Risto Jamnes-toim) on väga hea poiss olnud ja see on kontrolli all. Kõrgushüpe tegi kõige rohkem rõõmu – ma tean, et suudan kõrgele hüpata, aga olen selles väga ebastabiilne. 400 m jooksus üritasin rahulik olla ja seekord oli lõpusirgel rohkem energiat üle, vist alustasin aeglasemalt. Vähemalt suutsin terve jooksu lõdva olla, nii et homme nii hull ei tule, kui Austinis oli," võttis Erm avapäeva kokku.