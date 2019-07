TUBLI! Robin Nool püstitas EMil isikliku rekordi 

Nool ütles pärast lõppvõistlust, et nautis hüppamist, kuigi algus oli raske. "Soojendus oli veidi uimane või kõhklev ja see kandus veidi üle ka algkõrgusele. Esimene katse ei olnud üldse hea ja natukene ehmas ära ka. Aga kui end käima sain, siis läks lõbusaks ja tunne oli täna väga hea. 5.40 ei üllatanud, tean, et füüsiliselt ja ka tehniliselt olen olnud võimeline hüppama 5.40 ja 5.50 juba mõnda aega. Lihtsalt pole suutnud seda kokku panna. Täna kuidagi tuli välja ja selle üle olen väga õnnelik," rääkis Nool.