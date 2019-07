Järveoja selgitas suurt edu: Ott on ikkagi koduradadel 

Kas Tänaku, Järveoja ja Toyota jaoks on tegemist pigem võidusõidu või testimisega? „Igal rallil proovitakse võistlusolukorras leida parimaid seadeid. Meie spordiala eripära on see, et ükski katse pole identne. Isegi, kui keegi võtab seda testimisena, siis ka testil tuleb väga kiiresti sõita. Aeglaselt ei sõida siin keegi. Tõsi, sarnaseid riske ei võeta, nagu MM-