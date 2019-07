Põhjanaabrite ralliässad: Eesti ja Soome mahuvad koos MM-sarja kalendrisse 

„Mina näeksin hea meelega seda rallit MM-sarjas. Siinsed teed erinevad kõigist teistest piisavalt palju, et meile põnevat väljakutset pakkuda,“ ütles Suninen. „Siin ei sõideta nii palju metsa vahel kui Soomes, mis annab võimaluse veelgi rohkem piire kompida. Eesti publik on samuti vaimustav. Mõnes kurvis oli kuulda, kuidas nad kaasa elavad ja see teeb tunde heaks.“

Kas Eesti ja Soome MM-rallid potentsiaalselt liiga lähestikku ei toimuks? Ehk siis, mida arvab Suninen variandist, et Rally Estonia pääseks MM-sarja, aga Soome langeks välja. „Oi, seda ei juhtu kunagi. Monte Carlot ja Soomet ei võta keegi kalendrist ära. Aga Soome ja Eesti võiks koos eksisteerida küll, sest need rallid pole liiga sarnased.“

Ka Lappi usub, et naabrid mahuksid koos MM-sarja. „Varem oli ju Poola ralli samuti kalendris, mis oli samuti väga kiire. Loodan, et Rally Estonia korraldajad täidavad oma eesmärgi,“ arutles ta.

Citroeni mehe sõnul sarnanevad Lõuna-Eesti teed rohkem Poolale kui Soomele. „Kui minu kodurallil kurvi lõigata, siis lõhud auto ära. Soomes tohib ainult tee peal sõita! Eestis on veel kiiremad teed ja tohib ka lõigata. See ongi ehk peamine erinevus. Aga praegu on siiski tegemist hea ettevalmistusega Soomeks. Seega usun, et kõik tehasemeeskonnad on järgmisel aastal siin tagasi.“