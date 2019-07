Markko Märtin: olen rahul, et starti tulin, kuigi kohati oli see ikka raske töö 

„Mul on hea meel finišis olla. See oli üks eesmärkidest, et igal juhul lõpuni sõita. Meil läks üpris hästi ja liiga palju vigu ei teinud,“ ütles ta WRC otseülekande vahendusel pärast viimast kiiruskatset. „Usun, et sõitsin vastavalt oma praegustele oskustele. Olen rahul, et starti tulin, kuigi kohati oli see ikka raske töö.“