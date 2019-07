TOP 5 | Federeri ja Djokovici eilne lahing oli tenniseajaloo üks vingemaid matše 

5. koht – Roger Federer vs Andy Roddick, 2009. aasta Wimbledoni finaal

Nõnda läks ka 2009. aastal Wimbledoni finaalis, kus enam kui neli tundi kestnud matšis jäi Federer peale 5:7, 7:6(6), 7:6(5), 3:6, 16:14. Märkimisväärne on tõik, et Roddick polnud enne otsustava seti 14:15 seisu lasknud oma servi murda 38 järjestikuses geimis. Kuid siis see juhtus...