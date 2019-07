Rallilegend: Ott Tänakul on tänavu elu parim võimalus maailmameistriks tulla 

"Kõige pealt tahaksin tänada Eesti rallit. Siinsed katsed, atmosfäär ja publik olid lihtsalt imelised," vahendas ralliraadio Kuku isa Solbergi. "Urmo Aava, minu vana sõber, on väga head tööd teinud."

Poja esitus võttis 2003. aasta maailmameistri sõnatuks: "Mis ma ikka oskan öelda... Ta on selle masinaga võitnud neljast võistlusest kõik. Noored tulevad peale. Juba homme (täna - toim) läheb ta USAsse võistlema. Ta on kindlasti kõige õnnelikum 17aastane."

Solbergil jagus kiidusõnu ka Ott Tänakule. "Ütlesin juba eelmisel aastal, et tal on tänavu parim võimalus maailmameistriks tulla. Nii et kõik eestlased peaksid väga uhked olema," sõnas norralane.