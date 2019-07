Eesti autosportlane pääses napilt jõhkrast avariist ning jätkab liidrina 

"Läksin esimesena rajale ning olin just sõitmas oma kiiret ringi, kui äkki juhtus minu ees suur avarii. Tegemist oli tagasirgel asetseva pimeda kurviga, kus autode kiirus üle 200 km/h. Tulin ka mina põhjagaasiga, äkki nägin kurvist väljudes rajapiiretesse sõitvaid ja kokku põrkavaid autosid," jutustab Viidas.

Algas kassi ja hiire mäng, kus mõnes sektoris oli kiirem Viidas ning teises jällegi jälitaja. Siiski suutis eestlane viimasel kahel ringil hoolimata kulunud rehvidest häid aegu näidata. Finišilipu langedes oli edu Eichenbergi ja Johanssoni ees 12,5 sekundit. Kolmandaks tulid samuti BMW M4 GT4 autol kolmik Ben Tuck, Jörg Breuer ja Will Tregurtha.

"Sõit oli raske, sest ei saanud ennast hetkekski lõdvaks lasta. BMW M4 oli kogu aeg tagapeeglis nähtaval. Küll aga meeldis see, et võrreldes 24tunni sõiduga on VLNi 4 tundi justkui sprintsõit, tänu millele ei pidanud ei ennast ega ka autot tagasi hoidma. Sain suruda nii palju nagu torust tuli. Autot esikohal üle joone tuues oli ikka naeratus näol ja tunne hea, sest suutsime terve sõidu napilt konkurentide ees püsida. Rõõmu lisas juba kolmas etapivõit," oli Viidas nädalavahetusega väga rahul.