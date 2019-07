HUVITAV: selgusid Eesti jalgpallikoondise uued abitreenerid, Poom jätkab! 

Voolaidi abitreeneritena meeste koondise juures asusid tööle Mart Poom, Mario Hansi, Aivar Anniste, Vladimir Vassiljev ja Ott Meerits.

Mart Poom jätkab koondise väravavahtide treenerina. Aastatel 1992-2009 esindas Poom meeste koondist 120 mängus. Treenerina on Poom lisaks Eesti koondisele ametis olnud Londoni Arsenalis ja oma jalgpallikoolis Nõmme United.

Abitreener Mario Hansi on seni töötanud Voolaidi kõrval U21 koondise juures, samuti pidanud Tartu JK Tammekas esindusmeeskonna peatreeneri, noortetöö juhi, esindusmeeskonna abitreeneri ja noortetreeneri ametit. Mängijana kuulus Hansi aastaid JK Tammeka esindusmeeskonda. Erialaselt on ta end täiendanud koolitustel Saksamaal ja Soomes. Eestis on Hansi läbinud C-, B- ja A-taseme treenerite koolituse ja õpib praegu UEFA Pro kursusel.

Voolaidi abitreener Aivar Anniste töötab praegu JK Tallinna Kalevi U21 võistkonna abitreenerina, varasemalt on ta olnud Eesti U18 ja U16 koondise abitreener. Aastatel 1997-2008 esindas Anniste mängijana meeste koondist 45 kohtumises ja lõi 3 väravat.

Eesti klubidest mängis ta FC Flora, FC TVMK, Lelle SK, FC Valga, Viljandi JK Tulevik, Tartu JK Tammeka, FC Nõmme Unitedi, FCF Tallinna Ülikooli ja Viimsi JK eest, nüüd kuulub JK Tallinna Kalevi III võistkonna koosseisu. Välismaal esindas Anniste Norra klubisid Höneföss BK ja Ullensaker/Kisa IL ning Rootsis Enköping SK võistkonda. Anniste on läbinud C- ja B-kategooria treenerite kursused.

Uus abitreener, kelle ülesandeks saab olema videoanalüüs, on Vladimir Vassiljev, kes töötab FCI Levadia esindusmeeskonna abitreeneri ja analüütikuna, duubelmeeskonna ja U17 võistkonna peatreenerina. Alates 2012. aastast on ta Levadias olnud erinevate noortegruppide juhendaja. Koondistega on Vassiljev varasemalt kokku puutunud U23 tasemel, kus ta oli Voolaidi abitreener.