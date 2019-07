ÕUDNE! Itaalia kõrgliigaklubi peatreeneril avastati verevähk 

Peatreenerina on horvaat juhendanud lisaks Bolognale ka Cataniat, Fiorentinat, Sampdoriat, AC Milani, Torinot, Sportingut ja Serbia koondist. Oma karjääri jooksul mängis Mihajlovic mitme Itaalia tippklubi, sh Roma, Lazio ja Interi eest. Viimane tervitas ka oma endist pallurit ja kirjutas, et on selles võitluses tema poolel.

Bologna presidendi jaoks tuli uudis treeneri haigusest ootamatult. "Tean Sinisa Mihajlovici väga hästi ja ma tean, et ta on mees, kes ei anna kunagi alla. Loomulikult šokeeris meid teade tema haigusest. Tahan öelda, et mina ja mu perekond on mõtetes Sinisa ja tema lähedastega. Mihajlovic on ja jääb Bologna treeneriks, aga professionaalsed probleemid on praegu teisejärgulised. Sinisal on oluline võitlus vaja võita ning nii mina, Bologna kui ka kogu linn, linn mis teda armastab, on valmis tema kõrval võitlema."