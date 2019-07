Korvpalliliidu delegatsiooni liige Gerd Kanter: konkurendid olid tugevad ja väikse riigina jääd pigem ilma 

"Muidugi tahtsime selle asja koju tuua, aga teistpidi oli ka ette teada, et midagi kergelt ei tule. Konkurendid olid tugevad ja väikse riigina pigem jääd ilma. Pead ikkagi olema mäekõrguselt üle või siis mingid muud argumendid, mis sinu kasuks räägivad," ütles Kanter.

"Gruusia puhul oli see, et neil täna ei ole ka suurt areeni, aga nende riigi president käis isiklikult kohal ja andis garantii, et kahe aasta pärast see areen on valmis ja seal saab neid mänge pidada," sõnas Kanter. "Meil samamoodi see väljakut puudutav suurus kriteeriumitesse päris ei mahtunud, kriteerium oli 10 000 kohta, aga õnneks vähemalt kohalikul tasemel leiti need võimalused ja kompromissid, millega me saaksime hakkama ja mis oleks jõukohane."

"Samamoodi see sümbioos võrkpalliga oleks olnud väga hea. Mõned küll ütlevad, et kaks sellist suurt sündmust, aga suures pildis nii majanduslikus mõttes kui ka spordisõbrana oleks see väga võimas maamärk olnud nende kahe spordiala jaoks," lausus olümpiavõitja, kes pärast sportlaskarjääri lõppu leidnud rohkem aega korvpalli jaoks. Korvpalliliidu kutsega delegatsiooni tulla nõustus ta pikemalt mõtlemata.