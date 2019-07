KURB: ajuvähiga võidelnud Inglismaa jalgpallikoondise maskott suri vaid kuueaastaselt 

Kuueaastasel Ben Williamsil avastati pisut peale poisi viiendat sünnipäeva ajuvähk. Nüüdseks on võitlus kahjuks lõppenud ja Ben teise ilma läinud.

Inglismaa koondise kapten Harry Kane avaldas lähedastele kaastunnet. "Väga kurb on kuulda, et Ben Williams äsja suri. Oli au temaga Hispaania mängul kohtuda ning jagasime kuldse saapaga erilise hetke. Minu mõtted on tema perekonnaga," kirjutas Tottenhami staar.