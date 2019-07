Korvpall Hiltoni hotell, Müürsepp, Ratas ja teised tulid Eestile appi, kuid EMi korraldusõigus jäi unistuseks Henry Lääne, Gerd Eston Sepp , täna, 22:06 Jaga: M

TULINE KAHJU: Eesti korvpallikoondis ei saa kahe aasta pärast kodupubliku ees mängida. Loodetavasti sütitab see võistkonda sportliku vihaga, mis aitab EMile pääseda. Foto: Stanislav Moshkov

„Tunne on tugev. München on alati olnud mu õnnelinn,“ oli Eesti Korvpalliliidu (EKL) president Jaak Salumets alaliidu kodulehe vahendusel optimistlik, et Saksamaale reisinud Maarjamaa delegatsioon kuuleb rõõmusõnumit – Eesti saab korraldada 2021. aasta EM-finaalturniiri ühte alagruppi.