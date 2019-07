OOTUS: kas Allikvee täidab MMil olümpia A-normi ja jõuab poolfinaali? 

Ungarist sõitis Allikvee kümneks päevaks Horvaatiasse harjutama. „Praegu tundub, et kõik on korras,“ rääkis Kapelin oma parima hoolealuse seisundist esmaspäeva pärastlõunal. „Täpne pilt avaneb alles MMil. Eelmisel aastal õnnestus Horvaatia laager samuti hästi, kuid pika raja EMil oodatud tulemust ei tulnud. Ettevalmistuse lõpus läks mingi asi ikka natuke viltu.“

Eesti koondis sõidab Gwangjusse teisipäeva hommikul. Kapelin loodab, et pikk reis möödub viperusteta ja ajavahega kohanemine sujub samuti märkimisväärsete tõrgeteta.

Paljude riikide koondised timmivad MMi eel vormi Jaapanis, kus on lihtsam aklimatiseeruda. Eesti sportlastel ja treeneritel tiirutasid peas samasugused mõtted, ent õhuke rahakott pani tegutsemispiiri paika.

Kogenud treener ei soovinud õpilaste tulemusi ennustada, aga möönis, et nii Allikvee, Maria Romanjuk kui ka Daniel Zaitsev on suutelised rekordeid parandama. „Martin Allikvee on jõudnud teistest kõrgemale tasemele. Tema võitleb poolfinaali pääsemise eest,“ tõdes Kapelin.