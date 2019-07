TORE! Infarktist taastuv Iker Casillas sai Portos treenerirolli 

"Teen oma parima, et meeskonnakaaslasi aidata," lausus Casillas, kelle uueks tööülesandeks on mängijate, treenerite ja juhtkonna vahelise suhtluse tagamine. "Treener rääkis minuga eelmisel hooajal, kui mu situatsioon juhtus ja ütles, et tahab minu jäämist meeskonna juurde. Mängijate ja noorte lähedale."