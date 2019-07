Jalgpall Ronaldo endine klubikaaslane Realis: Messi annab jalgpallile rohkem Ohtuleht.ee , täna, 08:24 Jaga: M

Dani Carvajal (vasakul) Cristiano Ronaldoga väravat tähistamas Foto: Reuters/Scanpix

Kuus aastat Madridi Reali jalgpalliklubis Cristiano Ronaldoga tiitleid võitnud paremkaitsja Dani Carvajal võrdles praeguse generatsiooni parimaid jalgpallureid. Küsimusele, kas tema meelest on parem jalgpallur endine klubikaaslane või Lionel Messi, ei tahtnud hispaanlane otsest vastust anda. “Neid on väga keeruline võrrelda. Nad on läbi aegade parimad jalgpallurid, ent täielikult erinevad. Messi annab jalgpallile rohkem: tal on parem platsinägemine ja paremad söödud. Tal on pall jala külge liimitud ning ta leiab ka kõige raskemast olukorrast väljapääsu,” kiitis Carvajal. “Cristiano on jällegi mängija, kes keskendub õigesse kohta jooksmisele ja värava löömisele. Ta on lõpetaja, hävitaja. Nad on väga erinevad mängijad ja samal ajal suurepärased,” lisas Carvajal.