FOTOD: räige seksuaalkurjategija ohvriks langenud olümpiavõitja poseeris ajakirjale alasti 

Kolmekordne iluvõimlemise olümpiavõitja Aly Raisman, kes on üks endise USA võimlemiskoondise arsti Larry Nassari seksuaalkuritegude ohvreid, poseeris alasti Sports Illustratedile.Raisman kutsub aktifotodega üles kõiki ohvreid suu avama, et seksuaalkurjategijad saaksid teenitud karistuse. 2012. ja 2016. aasta olümpiamängudel kaptenina USA koondise võistkondliku kuldadeni viinud naise kehale maaliti fotosessiooniks erinevad võimalikke vaikijad ärgitavad sõnumid nagu usalda ennast„ ja “iga hääl loeb„.„Ma tahan kõigile meelde tuletada, et seksuaalkirjategija ohvriks olemist ei pea häbenema – raskete aegade üleelamine ei defineeri sind inimesena,“ sõnas Raisman.Kõnealuseid fotosid näeb SIIT .Aastate jooksul sadu noori iluvõimlejaid pilastanud ja neid seksuaalselt ära kasutanud endine spordiarst Larry Nassar mõisteti tänavuse aasta alguses Ame