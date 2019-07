Auto-Moto uudised Tänak M-Sporti? Ralliguru Jouhki selgitas Tänaku uue diili võimalikkust Ohtuleht.ee , täna, 10:19 Jaga: M

Ott Tänak Rally Estonia Elva kiiruskatsel Foto: Reigo Teervalt

Soomlasest rallimänedžer Timo Jouhki sõnul ootab terve autoralli MM-sari, kas eestlane Ott Tänak valib järgmiseks aastaks oma tööandjaks Fordi M-Spordi, Hyundai või otsustab jätkata Toyotas. Jouhki tõi Yle-ga rääkides välja, et M-Spordi tugevaks trumbiks on tõsiasi, et kuulduste järgi võib Fordi tehas 2022. aastal, mil WRC sarjas võetakse kasutusele hübriidautod, sarja naasta. “Ford võib tahta varakult kindlustada, et saab endale parima rallimehe,” arvas Jouhki. Kuna Tänaku palganõudmised on kõrged ning jutt käib alles üle-ülejärgmisest hooajast, võib diil aga katki jääda. Nimelt tekib küsimus, kas Tänakule on mõtet vaid tulevikku silmas pidades maksta megakõrget palka. “Tänak teab oma hinda!” kinnitas Jouhki. Jouhki sõnul sõltuvad Tänaku otsusest sisuliselt kogu muu rallimaailma üleminekud. Kui Tänak peaks näiteks Toyotast lahkuma, siis siirdub sinna üsna kindlalt tema hoolealune, tulevikutäht Kalle Rovanperä. Tänaku uuele tööandja juures peab keegi olemasolevatest sõi