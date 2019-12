Maailmarekordimehest Läti maletäht käis vetsus telefoni piilumas ja sai ülipika võistluskeelu

Chess.comi teatel leiti Rausise tualetiskäigu järel tema kabiinist mobiiltelefon ning meedia kasutuses on ka foto , milles Rausis teolt tabatakse. Rausis heideti turniirilt välja ning ühtlasi teatas ta karjääri lõpetamisest.

“Ma kaotasin aru,” kommenteeris Rausis Chess.com-ile. “Ma kinnitan, et kasutasin mängi ajal telefoni. Ma ei oskagi midagi rohkem öelda. Jah, ma olin hommikul väsinud ja oma mõju oli ka Facebooki süüdistustel. Vähemalt on minu tegu hea õppetund. Kuid mitte mulle – mina pidasin sel turniiril oma viimase mängu.”

Facebooki süüdistuste all viitas Rausis tõsiasjale, et teda on varem kahtlustatud keelatud võtete kasutamisel. Nimelt tundus paljudele konkurentidee arusaamatu, kuidas tänavu 58aastaseks saanud mees pidevalt areneb. Enne vahelejäämist oli Rausisest saanud vanim mängija, kes maailma TOP100 hulka tõusnud.