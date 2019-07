Serena Williams julgest pepupildist: „Minu kehakuju on häbistatud!“

"Mind on sõimatud kõikmõeldavate nimedega," kirjutab Serena avameelses essees. "Mind on mu kehakuju pärast häbistatud. Mulle on sugupoole tõttu ebavõrdset töötasu makstud. Mind on suurvõistluse finaali mängus trahvitud selle eest, et avaldasin oma arvamust või puhkisin liiga valjusti ... Ja need on vaid avalikult nähtavad asjad. Lühidalt: kerge pole mul eales olnud. Aga siis mõtlen järgmisele minusarnase välimusega tüdrukule, kes on tulekul, ja loodan: "Ehk on kuidagi võimalik, et mu hääl aitab teda.""