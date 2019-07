Vormel 1 Räikkönen võitis „vaid“ ühe MM-tiitli, sest ta on laisk? Toimetas Oliver Lomp , täna, 12:55 Jaga: M

Tänavu kihutab Kimi Räikkönen Alfa Romeoga. Foto: PA Images/Scanpix

Endine vormel-1 piloot Nico Rosbergi arvates pidanuks Kimi Räikkönen oma talendiga tegema oluliselt vägevama karjääri. „Kimi võinuks saavutada palju rohkem, kui ta oleks kõvemini töötanud,“ arvas 2016. aastal maailmameistriks kroonitud Rosberg Ilta Sanomatile. Soome juurtega sakslane kinnitas, et ta ei taha seejuures Räikköneni kuidagi kritiseerida. „Ta on selline nagu ta on. Keegi ei saa teist sundida töötama nagu segane. Kimi teeb seda, mida ta soovib ja mis on tema meelest õige. Seda peab aktsepteerima,“ arvas Rosberg ja lisas, et tema mentaliteet oli teine. „Mina lähenesin sellele spordialale teisiti. Minu jaoks oli äärmiselt tähtis töötada nii kõvasti kui võimalik.“