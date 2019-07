Jalgpall Oscar Pistoruse viha alla langenud jalgpallistaar lasti autoroolis maha Ohtuleht.ee , täna, 13:58 Jaga: M

Oscar Pistoriuse kohtuprotsess. Foto: AP/Scanpix

Endine Lõuna-Aafrika Vabariigi jalgpallitäht Marc Batchelor lasti Johannesburigs maha. Eile õhtul lähenesid kaks mootorratturit Batchelori autole ning avasid tule. Lõuna-Aafrika politseinike sõnul võib tapmine olla planeeritud, kuna esiklaasi tabanud kuulilaviin oli võimas. “Teda tulistati korduvalt ning ta suri koha peal autoroolis olles,” kommenteeris kohaliku politsei esindaja Lungelo Dlamini. “Praeguseks on mõrva motiiv teadmata, kuid asjaga tegeletakse.” Batchelor oli üks Oscar Pistoriuse kohtuasja tunnistajatest. Kui käsitleti endise sprinteri agressiivset iseloomu, ütles Bachelor, et kord oli Pistorius ähvardanud mehe jalaluud murda. Nimelt kahtlustas invasprinter, et jalgpallur magab tema tüdruksõbraga. Oscar Pistorius pandi 2015. aastal 13 aastaks vangi tüdruksõbra Reeva Steenkampi tapmise eest.