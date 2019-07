Jalgpall KÜSITLUS: MMi superstaar Rapinoe võidaks presidendivalimistel Trumpi Ohtuleht.ee , täna, 14:57 Jaga: M

Soccer: Womens World Cup Champions-Parade Jul 10, 2019; New York, NY, USA; United States women's national team forward Megan Rapinoe (15) speaks at New York City Hall after the ticker-tape parade for the United States women's national soccer team down the canyon of heroes in New York City. Mandatory Credit: Brad Penner-USA TODAY Sports Foto: USA Today/Reuters

Naiste jalgpalli maailmameistrivõistlustel suure tähelepanu osaks saanud Megan Rapnoe populaarsus jätkub tõusuteel.