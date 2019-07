FOTOD | Norra suusastaari poolalasti pildid ajavad kohalikul alaliidul harja punaseks 

Ei, asi pole selles, et fotod oleks kuidagi inetud. Vastupidi. Nimelt manitses Norra suusaliit mõned kuud tagasi kohalikke staare, et nad hoolikalt valiksid, mida sotsiaalmeedias jagaksid. Miks?

Sportlased postitavad tihti fotosid, kus näidatakse oma trimmis keha. Atleedid on aga eeskujud. Nõnda nähtigi seal üht põhjust, miks paljud noored norralased söömishäirete all kannatavad. Olukord on praegu hullem kui kunagi varem.