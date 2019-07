Avalda arvamust: kas Andrus Veerpalu väärib Aasta Kodaniku tiitlit? 

2011. aastal dopinguproovis vahele jäänud Veerpalu pääses tänu advokaatide ponnistustele süüdistustest sisuliselt J.O.K.K skeemi abil. Nimelt suutsid kaitsjad eesotsas Aivar Pilvega tõestada, et kasvuhormooni piirmäärad on kaheldavad. Veerpalu näitajad jäid ka uute piirmäärade puhul “punasesse”, ent kuna piirmäärasid muudeti, pääses Veerpalu imekombel süüditusest.

"Rahvusvaheline spordikohus (CAS) ütles Veerpalu-juhtumis, et peame hGH-testi ja selle piirmäärasid põhjalikumalt tõestama. See töö on nüüd tehtud kahe sõltumatu, teineteisest eraldi tegutsenud töögrupi poolt. Need mõlemad jõudsid väga samalaadsele tulemusele, mis omakorda on väga lähedane piirmääradele, mida WADA kasutas Veerpalu-juhtumi puhul (Veerpalu proovide näidud olid A-proovil 2.62 ja 3.07, B-proovil 2.73 ja 2.00. Vanad piirmäärad olid 1.81 ja 1.68, uued on 1.81 ja 1.87 – toim)," rääkis toona Õhtulehele WADA tegevjuht David Howman.