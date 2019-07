SKANDAAL: Venemaa poksijad eirasid dopingukaristust ja asusid võistlema 

See on suur löök niigi dopinguskandaalidest räsitud Venemaa antidopinguagentuurile RUSADA-le, mis püüab järk-järgult oma mainet parandada.

“Me ei oska põhjendada, miks need keelu all olevad sportlased võtsid osa Venemaa Poksiföderatsiooni korraldatavalt turniirilt. On äärmiselt murettekitav, et selline olukord aset leidis,” nentis RUSADA juht Margarita Paknotskaja Reutersile.