Jalgpall TOP 5: Eesti vutiklubide ajaloo vingeima võidu järel pandi joonele Žiguli ja BMW Gerd Eston Sepp

Levadia võit Twente üle on üks Eesti klubijalgpalli vingemaid. Foto: KALEV LILLEORG

Nõmme Kalju suurepärane 2:1 võit võõrsil Põhja-Makedoonia meistri Škendija üle, mis tähendas ka edasipääsu Euroopa liiga teise ringi, on küll üks Eesti jalgpalliklubide paremaid tulemusi eurosarjas, kuid tublisid saavutusi on teisigi. Vaatame, millised võidud on Maarjamaa meeskondadel varasemast ette näidata.