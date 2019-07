Crețu nimetas koondise kandidaadid: Martti Juhkami taas nimekirjas 

"See on parim võimalik koosseis, kellega finaalturniiriks valmistumist alustada saame. Enne 17.-19. augustil Türgis peetavaid kontrollmänge vaatame, kes millises seisus on ja otsustame, kes on need mängijad, kes ettevalmistust jätkavad. Loodan, et suudame finaalturniiriks saavutada maksimaalselt hea vormi," sõnas Crețu.