Talisport Maailmameister pääses Austria dopinguskandaalist peaaegu puhtalt Ohtuleht.ee , täna, 10:25

Hannes Reichelt. Foto: AP/Scanpix

Seefeldi MMil lahvatanud dopinguskandaal "Operatsioon Aadrilaskmine" laienes korraks ka mäesuusanõlvadele. Kahtlustati, et maailmameister Hannes Reichelt on seotud väidetava dopingutreeneri Gerald Heigliga. Nüüd teatas aga Austria meedia, et Reichelt pääseb süüdistustest.