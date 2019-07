Kõmu „Sõbralaulu“ tagasitulek: Müürsepp ja Krieger astuvad Lauluväljakul taas rahva ette Ohtuleht.ee , täna, 11:24 Jaga: M

Martin Müürsepp nooruspõlves. Foto: MATI HIIS

20 aastat tagasi loodud "Sõbralaul" teeb oma tagasituleku lavale 26. juulil festivalil We Love The 90s. Erich Kriegeri ja Martin Müürsepa lauldud pala on üks ajastu tuntumaid eestikeelseid hitte, mida peaaegu iga eestlane oskab unepealt kaasa laulda.