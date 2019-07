REIS ÜMBER MAAILMA! Kas osa Pariisi olümpiamedaleid jagatakse välja teisel pool planeeti? 

Nimelt pole veel selge, kus kohas selguvad surfi olümpiavõitjad. Võimalusi on viis: Biarritz, La Torche, Hossegor, Bordeaux ja Prantuse Polüneesia.

Viimane neist on prantslastele kuuluv saarestik Okeaanias. Rahvusvahelise Olümpiakomitee juht Thomas Bach on küll vihjanud, et nii kaugel ei tohiks ükski olümpiamängude medaliala toimida, kuid Prantsuse Polüneesia jätkab igal juhul kandideerimisega.