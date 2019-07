TORE: Tartu ülikooli korvpallimeeskond naaseb eurosarja 

Tartu Ülikooli meeskonna peatreener Priit Vene näeb Valges üht meeskonna liidrit. „Vaatamata vanusele on Robert kolmeaastase Hispaania kogemusega mängumees. Ta on saanud terve hooaja teha koos ACB liiga meeskonnaga trenni, korralikke mänguminuteid neljandas liigas ning näidanud seal, et oskab skoorida. Loodan, et ta kasutab nüüd seal õpitut hästi ära ja mängib end ka koondise jaoks pildile. Tal on siin hea võimalus mängu vedada ja võtta meeskonnas liidriroll. Loodetavasti teeb ta ka teised selle juures paremaks,“ sõnas Vene.