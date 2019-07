Kergejõustik Vasaraheite olümpiavõitjat tabas ränk tagasilöök ja ta loobub MMist Ohtuleht.ee , täna, 17:35 Jaga: M

Anita Wlodarczyk Rio olümpia kuldmedaliga. Foto: LEONHARD FOEGER

Üsna tihti näidatakse näpuga Eesti tippkergejõustiklaste suunas ja avaldatakse arvamust, et neil on liiga palju vigastusi. Kuid tagasilööke on kõigil ässadel. Jalatrauma sundis vasaraheite maailmameistrit ja kahekordset olümpiavõitjat Anita Wlodarczykit hooajale punkti panema.