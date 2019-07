Rannajalgpallikoondise peatreener MM-valikmängudest: 0:2 oleks Venemaa vastu väga hea tulemus, 0:10 aga väga halb 

Viimane tulemus on seda märkimisväärsem, et kohtumises lõunanaabritega suudeti välja tulla 0 : 2 kaotusseisust ning võeti magus revanš eelmise aasta 3 : 2 šokk-kaotuse eest. 2018. aasta oli koondisele üldse kurvemapoolne, kuna esimest korda pärast 2012. aastat ei jõutud Euroliiga B-divisjonis kohamängudele ehk Vana Maailma 19 parema sekka.

Kristian Marmor Foto: Stanislav Moškov

Tänavu on asjalood paremad. „Kõik on läinud täpselt nagu planeeritud, ainsaks pisitakistuseks on olnud vigastused, kuid need käivad asja juurde,“ selgitab Marmor, kuid nendib, et see kehtib vaid vahetu ehk suvise ettevalmistuse kohta.